Tamamlayıcı Sağlık Sigortası parlayan branş oldu

Sigorta sektöründe son yıllarda yıldızı en fazla parlayan branşlar arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yer alıyor. 2015 yılında hayatımıza girmesine rağmen aradan geçen 9 yıllık süreçte büyümesini hız kesmeden sürdüren TSS, önümüzdeki yıllarda da sektörün lokomotifi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. İlk çıktığı yıllarda uygun fiyat stratejisiyle dikkat çeken TSS'de özellikle 2023 yılında enflasyon nedeniyle poliçe fiyatları artsa da talep artışı hız kesmeden devam ediyor.

ALTERNATİFLİ PAKETLER

TSS'deki büyüme en çok da sigorta şirketlerini memnun ediyor. Her sene düzenli bir büyüme gösteren bu branş da 2023 yılında yükselen primler, alternatifli tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerinin de kapısını araladı. Tamamlayıcı sağlık sigortaları genellikle limitsiz yatarak tedavi ve ayakta 10 adet muayeneli bir kapsam sunarken, bu kapsamda şirketler ayakta tedavi limitlerine çeşitlilik eklemeye başladı. Örneğin müşteri ihtiyacına ve bütçesine göre özellikle de primi düşürmek için sigortalılara 3, 5, 6 adetli ayakta tedavi teminatlı poliçe satın alabilme imkânı sunulmaya başlandı. 2024 yılında bu alanda yeni hizmet ve teminatları da görülecek. Bunlardan birisi de ailecek yapılan tamamlayıcı sağlık sigortalarına eklenen ortak limit kullanma imkânı.

MEDİKAL ENFLASYON

Örneğin 3 kişilik bir aile her birinin 10'ar adetli ayakta tedavi teminatı olması yerine 3 kişilik aileye toplam 10 adet verilecek ve aile fertleri ortak limitten ayakta tedavi kullanacak. Böylelikle hem prim düşmüş olacak hem de aile bireyleri içinde hastaneye daha az giden bir kişi varsa sadece kendisi için 10 adetli yüksek sigorta primi ödemek zorunda olmayacak. Yetkililer, TSS'deki fiyat artışının temel nedenini ise medikal enflasyona bağlayarak durumu şöyle açıklıyor: "Medikal enflasyondaki artış özel hastanede gerçekleştirilecek bir doktor muayenesini, tahlili veya görüntüleme işlemlerinin fiyatını da bir anda yükselti. Özel hastaneye sadece SGK güvencesi ile giden 1 kişinin doktor muayenesi, kan tahlili ve acilde takılan serumun gün sonunda kişiye maliyeti ortalama 7 bin 500 TL. Artan medikal enflasyona karşı da aslında ödediği tutarı 1 yıl boyunca sabitlemiş oluyor."

SEÇİM YAPARKEN DİKKAT

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar da var. Eğer bu kriterlere öncelik verirseniz istediğiniz hizmetten yararlanabilirsiniz.

■ Aile veya bireysel müşterilerin branş/ürün seçiminde, sigorta şirketi hastane ağı ve teminat içerikleri belirleyici oluyor.

■ Tek başına çocuk sigortaları TSS'de daha yüksek fiyatta olduğundan yanında bir ebeveyn ile teklif alındığında iki ya da üç kişi için çok daha uygun fiyat seçeneğiyle karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla tek başına çocuk sigortası yapmak yerine aile poliçesine yönelmek tüketiciler açısından daha avantajlı.

■ TSS'nin sadece SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçerliliği bulunuyor. Dolayısıyla SGK ile anlaşmalı olmayan hastanelerde tedavi olunması planlanıyor ya da alınacak tedavide kurum veya doktor sınırlamasına tabi olmak istenmiyorsa bu hususa dikkat etmek gerekiyor.