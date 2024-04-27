ÇAYKUR 1072 MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK! ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

26 Nisan Cuma günü başlayan ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve " www.esube.iskur.gov.tr " adresinden yapılabileceği vurgulandı.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL HUSUSLAR

1-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize ili ve ilçelerindeki Çay fabrikalarında, yaş çay kampanyası dönemlerinde istihdam edilecek işçiler en fazla 179 gün çalışabilecektir.

2-10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede değişiklik yapılarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğe göre, işe alınacak beden (Tahmil-Tahliye-Taşıma,Yükleme Boşaltma) işçileri için; işin ağır ve kas gücüne dayalı olması, yaş çay fabrikalarında üç ayrı vardiya düzeninde çalışma yapılmasının zorunluluk olduğundan dolayı sadece erkek işçiler istihdam edilecektir.

3-Başvuru yapan adayların dikkatine !!!

Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon numaralarınızı güncelleyiniz.

4-Adaylar başvuruda sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılamaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulamak üzere ilgili kuruluşun hakları saklıdır.

5-Bu kadroda istihdam edilecek kişiler vardiyalı sisteme göre çalışacaktır.