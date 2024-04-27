ÇAYKUR 1072 MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK! ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI...

ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde istihdam edilmek üzere 1072 işçi alımı yapacağı duyurusunda bulundu. ÇAYKUR'un personel alım ilanına ilşkin genel ve özel şartlar araştırılıyor. Peki ÇAYKUR işçi alım şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...
BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?
26 Nisan Cuma günü başlayan ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.
BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL HUSUSLAR
1-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize ili ve ilçelerindeki Çay fabrikalarında, yaş çay kampanyası dönemlerinde istihdam edilecek işçiler en fazla 179 gün çalışabilecektir.
2-10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede değişiklik yapılarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğe göre, işe alınacak beden (Tahmil-Tahliye-Taşıma,Yükleme Boşaltma) işçileri için; işin ağır ve kas gücüne dayalı olması, yaş çay fabrikalarında üç ayrı vardiya düzeninde çalışma yapılmasının zorunluluk olduğundan dolayı sadece erkek işçiler istihdam edilecektir.
3-Başvuru yapan adayların dikkatine !!!
Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon numaralarınızı güncelleyiniz.
4-Adaylar başvuruda sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılamaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulamak üzere ilgili kuruluşun hakları saklıdır.
5-Bu kadroda istihdam edilecek kişiler vardiyalı sisteme göre çalışacaktır.
Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları
En az İlkokul mezunu olmak,
Müracaat edecekleri iş yerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.
Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.