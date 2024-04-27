Dezenflasyon için ilave adımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada enflasyonu nasıl indireceklerini adım adım anlattı. Bakan Şimşek, "Piyasalar jeopolitik gelişmeleri fiyatlamıyor.

Önümüzdeki 5 yılda küresel büyüme yavaşlayacak. Ama orta vadede büyümeyi olumlu yönde etkileyecek yapay zeka faktörü var" dedi.

YAPISAL REFORMLAR

Yapısal reformların belirleyici olacağını söyleyen Şimşek, "OVP'yi güçlü bir şekilde uyguluyoruz, program çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor, programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. OVP'de en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Fiyat istikrarını destekleyici olarak mali disiplin ve bunun bir yan ürünü olarak da daha sürdürülebilir bir cari açık öngörüyoruz.

Ön plana çıkan, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayi dönüşümü. Sanayide dönüşümden kastımız ekonomideki kompleksiteyi artırıp katma değer zincirinde yukarıya çıkıp, Türkiye'nin bu sanayide dönüşümden zenginleşmesini sağlamak.

Ama Türkiye'nin amacı sağlıklı büyümedir" dedi.

DEZENFLASYONA GEÇİŞ

Fiyat istikrarının önemine vurgu yapan Şimşek, "Firmalarımızın uzun vadeli finansmana erişmesinin tek yolu fiyat istikrarından geçiyor. Sürdürülebilir büyüme fiyat istikrarından geçiyor. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak.

Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir geçiş süreci gerekiyordu. Şu an bunu başarmış durumdayız. Para politikasının aktarım mekanizması gecikmeli çalışıyor. Dezenflasyonu önümüzdeki dönem destekleyecek ilave adımlar atacağız.

Dezenflasyon zaman alıyor.

Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Geçen sene yayınlanan bir çalışmada enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bu bir süreç. para politikası gecikmeli bir şekilde etkide bulunduğunu hatırlamak lazım. Enflasyon için kararlı adımlar atacağız" diye konuştu.

CARİ AÇIĞA ÖNLEM

Önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceklerini belirten Şimşek, "Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Sürdürülebilir cari açık aslında dezenflasyon programımızın bir çıktısı. Cari açığın milli gelire oran olarak yüzde 2,5'un altına çekilmesidir. Sıkı maliye, sıkı para politikası kalıcı düşük cari açığı getirecek. Altın ithalatında normalleşmeye doğru gideceğiz. Yurt içi doğalgaz ve petrol ve doğalgaz üretiminde artış var. Yeni bir sanayi programı ile birlikte Türkiye'nin cari açığını kalıcı bir şekilde sürdürülebilir patikada gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

FİTCH RATİNGS'DEN OLUMLU RAPOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdiğini ifade etti. Kuruluşun değerlendirmesinde, Türkiye'de mayıs seçimlerinden sonra uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandıkları belirtildi. Raporda, "Hükümetin bu yılın geri kalanında harcamalardaki artışı azaltarak mali açığı düşüreceğine inanıyoruz. Enflasyonda ciddi düşüş ve dış kırılganlıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.