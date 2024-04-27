Egeli mobilyacılar hedef büyüttü

EGE Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nde (EMKOÜİB) 2023 yılı mali genel kurul toplantısı ve "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi. EMKOÜİB, 2023 yılında Mobilya, Ahşap, Kağıt ve Odundışı sektörlerinde 2023 yılı için ilk 3 ihracatçı firmalara, Birlik özelinde en çok ihracat yapan, en katma değerli ihracat yapan, en çok ülkeye ihracat yapan, en çok ihracat artışı sağlayan firmalar kategorisinde toplam 15 ödül verdi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, "Temsil ettiğimiz 3 sektörün ihracat değerlerine bakıldığında, her ne kadar ihracat kalitesi olarak ülke ortalamasının üstünde olsak da Ege olarak Türkiye Geneli ihracatından aldığımız %12'lik payın potansiyelimizin altında olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılı sektör hedefimizi Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz olarak 1 milyar dolar olarak belirledik" dedi.