“İşini doğru yapan esnaf da boykotla cezalandırılıyor”

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısında kafe ve restoranların boykot edilmesine yönelik çağrıyı değerlendiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu ekonomik şartlarla mücadele eden üyelerin, geçtiğimiz hafta sonu yapılan boykot çağrılarıyla zor duruma düştüğünü dile getiren Özgener, "İşini hakkıyla yapanların da cezalandırıldığı yaklaşımlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bir haftadır sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen, fahiş fiyat iddiası ile restoran ve kafelere yönelik boykot çağrısı büyüyerek devam ediyor. Bu yöntemle, işini doğru yapan, hakkaniyetle fiyat belirleyen işletmelerin de cezalandırılıyor olmasını doğru bulmuyorum. Fiyatlarını, sunmuş oldukları kaliteli hizmet çerçevesinde makul ölçülerde belirleyen restoran ve kafelerin müşterilerince ayırt edilebileceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.