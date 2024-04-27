Keçi sütüne talep her geçen gün artıyor

BALTALI Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı, Türkiye'de dünyayla paralel olarak keçi sütüne olan talebin arttığını dile getirdi. 2023 yılını oldukça iyi bir yerde tamamladıklarını dile getiren Baltalı, "Bizim yapabileceğimiz ciro süt kaynağına doğrudan bağlı. Öte yandan sağlıklı, belli bir standarttaki sütü kendi çiftliğimizden ya da sözleşmeli çiftliklerimizden ne kadar elde edebileceğimize de bağlı. Dolayısıyla az bulunan bir ürün grubundan söz ediyoruz. Bu noktadan hareketle 2023 yılını iyi bir yerde tamamlayarak 50 milyon TL ciro ile kapattık. Bu rakam bizim için bu oldukça yeterli bir seviye" diye konuştu.