Tekneyle tutulan balıklar mezatlarda alıcı buluyor

AV sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler, yılın 12 ayı serbest avcılık yapan 'kıyı balıkçılığına' çevrildi. İzmir'de ise teknelerle gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla Karşıyaka ilçesinde bulunan Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri'ne getiriyor. Ağ ile avlanan balıklar burada açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Mezatta her gün saat 09.00'da başlayan satış, günlük tutulan balıkları alıcılarla buluşturuyor. Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, "Fiyatlar piyasaya göre çok uygun. Her kesimden vatandaş geliyor" dedi.