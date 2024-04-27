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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan ‘IBAN kiralama’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘IBAN kiralama’ uyarısı

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakanlığı’ndan ‘IBAN kiralama’ uyarısı

TİCARET Bakanlığı, IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak; bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, IBAN kiralama ilanlarının son dönemde popüler olan bir dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Buna göre, hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Burada hesapta gerçekleşen işlemlerle ilgili sorumluluk doğrudan hesap sahibine aittir" ifadelerine yer verildi.

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