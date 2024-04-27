Yoğun taleple fiyatı artan tavuğa ihracat yasağı

KIRMIZI et fiyatlarındaki artış sonrası tüketicinin beyaz ete yönelmesi piyasa dengelerini etkiledi. Beyaz ete talep artınca, bu kez de tavuğun fiyatı yükseldi. Son 5 ayda, beyaz ete yüzde 200 zam yapılırken, beyaz ete ulaşmak zorlaştı. Bu artışa yönelik Ticaret Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi. Fiyatları düşürmeyi hedefleyen bakanlığın, tavuğa ihracat yasağı getirme kararı aldığı öne sürüldü. Bu yasak ile yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceği ve fiyat artışının önüne geçileceği belirtildi. Tavuk eti fiyatlarında yaşanan artışın, genel olarak gıda enflasyonuna etki ettiği ve tüketiciyi olumsuz yönde etkilediği gözlemleniyordu. Ticaret Bakanlığı'nın bu adımıyla birlikte, tavuk eti fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilerek tüketiciye daha uygun fiyatlar sunulması hedefleniyor.