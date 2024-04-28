Antalya, turist sayısında yeni rekor kırmak istiyor

KIŞ dönemini hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor. Geçen yıl 16 milyonu aşkın kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan Antalya'da, yaz için rezervasyonlar artış gösterdi. 2024'e umutla başladıklarını söyleyen sektör temsilcileri, "Bu yıl da rekor bekliyoruz. Amacımız 17 milyon kişiyi geçmek. Bu anlamda üzerimize düşen görevi tüm paydaşlarımızla yapıyoruz. Türkiye ve Antalya'ya gelen misafirlerin ülkelerine mutlu ve memnun dönmelerini istiyoruz" dedi.