Aydın-Denizli Otoyolu yıl sonunda açılıyor

Türkiye'nin dört bir tarafından hayata geçirilen dev otoyol projelerinin trafiğe açılmasına devam ediliyor. İzmir-Aydın otoyolunun devamı olarak 2020 yılında temeli atılan ve 1.3 milyar Euro maliyetle inşa edilen Aydın Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kocabaş-Kuyucak arasındaki 80 kilometrelik kısmı, geçtiğimiz Kasım ayında hizmete açılmıştı.

AZAMİ HIZ 140 KİLOMETRE

Kuyucak - Aydın etabında çalışmalar devam ederken bu yılın sonunda otoyolun tümüyle hizmete açılması planlanıyor. Aydın- Denizli arası ulaşım süresini 2 saatten, 1 saat 10 dakikaya indirecek otoyol, daha sonra Burdur- Antalya etabı ile birleşerek Akdeniz'e ulaşacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. Söz konusu bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/ saat olarak belirlendi.

İZMİR-ANTALYA 3 SAAT

AYDIN - Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasında 6 saati bulan yolculuk süresi 3 saate düşecek. Dev proje Ege ve Akdeniz bölgelerinin ticaret ve turizmini daha da geliştirecek. İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 1 milyar 137 milyon Euro'ya mal olacak. Aydın Valisi Yakup Canbolat, otoyolun Denizli Kocabaş - Kuyucak kesiminin geçtiğimiz yılın Kasım ayında hizmete açıldığını anımsatarak, ikinci etap olan Kuyucak - Aydın etabında çalışmaların sürdüğünü ve bu yılın sonunda otoyolu tümüyle hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Otoyolun tamamının açılmasıyla birlikte Aydın - Denizli güzergâhındaki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını kaydeden Canbolat, Aydın Şehir Hastanesi'nin 5 kilometrelik yolunun da bu yılsonunda tamamlanacağını aktardı.