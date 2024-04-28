Emekli maaş promosyonu 2024! Nisan emekli maaş promosyon kampanyaları...

Emekli maaş promosyonu ne kadar? Nisan ayında hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? soruları emekli promosyonundan faydalanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankaların kampanyaları yeni yılda güncellenirken rakamlar da merak ediliyor. İşte 2024 Nisan emekli maaş promosyonu detayları...
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU
Kampanya 3 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.