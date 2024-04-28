Fahiş fiyatla mücadele yasa teklifine kritik düzenleme! ’Ortak etiket’ tekelinin beli kırılıyor

AK Parti, fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha eklenmesini istedi. Bu madde için de çalışmalar başladı. Kritik madde, fahiş fiyat artışlarının önemli nedenlerinden biri olan "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenlemeler içerecek. AK Parti kurmayları, "Ortak fiyat belirleme de fiyat artışlarına neden oluyor. Bu da işin bir parçası. Gerekli önlemler alınmazsa iş yarım kalmış olur" görüşünü paylaştı.

YENİ MODEL

Rekabet Kurulu, anlaşmalı fiyat artışlarında soruşturma başlattığında bunun kanıtlanma ve sonuçlandırılma süreci uzun zaman alıyor.Gerekli önlemler kısa sürede alınamadığı için fiyat katılığı oluşuyor, tekelleşme ortaya çıkıyor.

Yapılacak düzenleme ile Rekabet Kurulu'nun inceleme ve soruşturmalarını hızlandırmasını, olaya hızla müdahale edip sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele geçilecek.Yeni model kapsamında denetim ve raporlama süreçleri ile İhtar süreleri de kısaltılacak.

ÖN RAPOR İLE İŞLEM YAPILACAK

Yapılan bu kısaltmalara karşın yine de soruşma aylar süreceği için ön rapor yöntemi de devreye sokulacak.Soruşturma başladığında kuvvetli suç şüphesi varsa ön rapor hazırlanacak. Ön bulgularla hazırlanan rapora göre firmalar ile ilgili tedbir alınacak, yaptırım uygulanacak. Bu da caydırıcı bir etki yaratacak.

Yeni model sadece gıda maddeleri ile ilgili değil çimentodan mobilyaya kadar bütün sektörler için gerekli olacak.