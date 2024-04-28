  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fahiş fiyatla mücadele yasa teklifine kritik düzenleme! 'Ortak etiket' tekelinin beli kırılıyor

Fahiş fiyatla mücadele yasa teklifine kritik düzenleme! 'Ortak etiket' tekelinin beli kırılıyor

Son dakika haberleri... AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafından hazırlıkları sürdürülen fahiş fiyatla mücadele yasa teklifinde bir düzenleme daha bulunacak. Teklif ile 'anlaşmalı fiyat tekelinin' beli kırılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
Fahiş fiyatla mücadele yasa teklifine kritik düzenleme! ’Ortak etiket’ tekelinin beli kırılıyor

AK Parti, fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha eklenmesini istedi. Bu madde için de çalışmalar başladı. Kritik madde, fahiş fiyat artışlarının önemli nedenlerinden biri olan "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenlemeler içerecek. AK Parti kurmayları, "Ortak fiyat belirleme de fiyat artışlarına neden oluyor. Bu da işin bir parçası. Gerekli önlemler alınmazsa iş yarım kalmış olur" görüşünü paylaştı.

YENİ MODEL

Rekabet Kurulu, anlaşmalı fiyat artışlarında soruşturma başlattığında bunun kanıtlanma ve sonuçlandırılma süreci uzun zaman alıyor.Gerekli önlemler kısa sürede alınamadığı için fiyat katılığı oluşuyor, tekelleşme ortaya çıkıyor.

Yapılacak düzenleme ile Rekabet Kurulu'nun inceleme ve soruşturmalarını hızlandırmasını, olaya hızla müdahale edip sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele geçilecek.Yeni model kapsamında denetim ve raporlama süreçleri ile İhtar süreleri de kısaltılacak.

ÖN RAPOR İLE İŞLEM YAPILACAK

Yapılan bu kısaltmalara karşın yine de soruşma aylar süreceği için ön rapor yöntemi de devreye sokulacak.Soruşturma başladığında kuvvetli suç şüphesi varsa ön rapor hazırlanacak. Ön bulgularla hazırlanan rapora göre firmalar ile ilgili tedbir alınacak, yaptırım uygulanacak. Bu da caydırıcı bir etki yaratacak.

Yeni model sadece gıda maddeleri ile ilgili değil çimentodan mobilyaya kadar bütün sektörler için gerekli olacak.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA