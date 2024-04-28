Fethiye’de bamyanın kilosu 400 lirayı buldu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, Cuma günleri kurulan Üretici Pazarı ve diğer semt pazarlarında yaz sebze ve meyveleri görülmeye başlandı. Pazarın rekor fiyatı kilosu 400 TL'den satılan bamya ile kilosu 200 TL'den satılan kayısı oldu. Tezgahlarda sarımsak 200-250 TL, Fethiye çileği 80-100 TL'den satılırken, yeşil erik 100 TL, kayısı 200 TL, patates 30-40 TL'den alıcı buldu. Karnabaharın tanesi 60 TL ile fiyatlandırılırken, karpuz-kavun 50 TL, çeri domates 35-40 TL, domates 20-25 TL, taze fasulye 60-70 TL, kabak 30-40 TL, yeşil biber 35-40 TL, kültür mantarı ise kilosu 90 TL'den verildi. Vatandaşlar ise, sebze ve meyve fiyatlarını n enflasyon nedeniyle bir türlü düşmediğini dile getirdi.