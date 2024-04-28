İş dünyasının ekonomiye güveni tam

TÜRKİYE İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi reçetelerinin başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye ekonomideki sıkıntılı dönemi büyük potansiyeli, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle aşabilme kabiliyetine sahiptir" dedi. Koloğlu, "Türkiye çeşitli dönemlerde krizlerle karşılaşmıştır, ancak hepsini de aşmıştır. Bu krizlerin bazıları zarar verirken, bazıları ise yarattığı fırsatlarla yararlı olmuştur. "Kamu dâhil herkesin tasarrufa yönelmesi, israftan uzak durması gerekiyor. Çalışmalıyız, üretmeliyiz. Bu sıkıntıyı çekmeden düze çıkamayız. İçinde bulunduğumuz dönem harcama dönemi değil, mütevazi bir yaşam dönemi" diye konuştu.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da, üyelerinin yaklaşık yüzde 50'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyerek, "TÜGİAD olarak 2023 yılında ihracatımız 30 milyar doları aşarken, 60 milyar dolardan fazla ticaret hacmine ulaştık. Üyelerimiz 500 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 12'sini oluşturuyor" diye konuştu.