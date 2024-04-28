Işıkhan: Asgari ücreti hükümet belirlemiyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 13. Çalışma Meclisi'nde ele alınacak konulara değinen Işıkhan, uzun vadede ortaya çıkabilecek ihtiyaçları, sorunları belirleyerek yeni hedefler ve politikalar oluşturacaklarını söyledi.

"YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ"

SOSYAL diyalog mekanizmalarına daha önce olmadığı kadar önem verdiklerini dile getiren Işıkhan, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli bir araya geldiklerini, sendikaların görüşünü almadan hiçbir karara imza atmadıklarını, sendikaların Çalışma Meclisi'nde de değerlendirmelerini özgürce yapacaklarını anlattı.

Asgari ücrete ilişkin soru üzerine; hükümetin, asgari ücreti belirlemediğini, işçi ve işveren arasındaki müzakereyi sağladığını, bir nevi hakem görevi yaptığını anlatan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı" ifadelerini kullandı.