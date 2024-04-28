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Haberler Ekonomi SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 36 bin personel alımı yapacak. Bakanlığın bünyesinde çalışmak isteyenler personel alım şartlarını ve detayları araştırıyor. 'Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Hangi branşlarda personel alımı yapılacak? Personel alım başvurusu nereden nasıl yapılacak?' soruları merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Peki bakanlığın personel alımı ne zaman olacak? Personel alım şartları neler? Başvurular nereden olacak? İşte tüm ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

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