Trilyonluk tesis yeniden satışta

İZMİR'İN turistik bölgelerinden Urla'daki denize sıfır tarihi tesis, bir kez daha Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Askıya çıkan imar planları ile birlikte alanın statüsü sosyal tesisten ticaret ve turizm alanına çevrilmişti. Urla Zeytinalanı Mahallesi'ndeki yaklaşık 23 dönüm büyüklüğünde olan dev arazi üzerindeki tesislerle birlikte yapılacak satışın ihaleleri 22 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Özelleştirme İdaresi, 20 bin 310 metrekare büyüklüğündeki 4706 ada 3 parsel için 15 milyon TL teminat bedeli isterken, 3 bin 969 metrekare büyüklüğündeki 4539 ada 3 parselin 3/4 hissesi için 1,5 milyon TL teminat bedeli istedi. İhale kapalı zarf yöntemi ile pazarlık usulü gerçekleştirilecek. İhale teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma sureti ile sonuçlandırılacak.