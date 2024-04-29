Gıda ürünleri ihracatının yıldızlarına ödül yağdı

Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatının yüzde 48'ini tek başına gerçekleştiren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü 2023 yılını 12,3 milyar dolarlık ihracat seviyesinde geride bıraktı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) 2023 yılı mali genel kurul toplantısı ve "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

18 FİRMA GURURLANDI

EHBYİB'NİN ödül töreninde; Bitkisel Yağlar, Yağlı Tohumlar ve Baharatlar, Değirmencilik Ürünleri, Şekercilik Mamulleri, Küspeler ve Hayvansal Yemler ve Hububat & Hububattan Mamuller sektörlerinde 6 kategoride 18 firma ödül gururu yaşarken, verilen bir özel ödülle de ödül sayısı 19'a ulaştı.Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, "Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2023 yılında Türkiye genelinde 12,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak 1 milyar 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2022'de yüzde 47'lik artışla eriştiğimiz 1 milyar dolar seviyesinde yerimizi sağlamlaştırarak 2023'de üstüne 68 milyon dolar eklemiş bulunuyoruz" dedi.