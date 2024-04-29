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Haberler Ekonomi Koca Yusuf sondaj çalışmalarına başladı

Koca Yusuf sondaj çalışmalarına başladı

HABER MERKEZİ
Koca Yusuf sondaj çalışmalarına başladı
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500", Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip Koca Yusuf, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulmak için göreve başladı. Konya'da üretilen Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları söyledi: "Gabar'ın yanı sıra Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapacağız. 2024 yılı toplamında 140 kuyuyu arama amaçlı açacağız. Bölgeyi kalkındıracak ve bir cazibe merkezi haline getireceğiz."
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