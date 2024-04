Odalardan isyan

Yükselen enflasyonla birlikte restoran ve kafelerin de fiyat artırması vatandaşları isyan ettirmişti. Bunun üzerine iki günlük boykot başlatılmıştı. Boykotun sektör üzerindeki etkisinden kalifiye personel eksikliği sorununa kadar önemli konularda bilgi veren İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, fiyat tarifesinin her lokanta ve kafede olması gerektiğini söyledi.

'ZARARINA SATIŞLAR'

Kanunen bir zorunluluk olmasına rağmen Oda olarak hazırladıkları fiyat tarifelerinin ellerinde patladığını hatırlatan Başkan Kılıç, "Vatandaşın esnaf lokantalarından şikayeti olduğunu düşünmüyorum. Bu boykotun hedefi, bence kafeteryalar. Bir çay 100 lira diyorlar. Bizim işletmecilerimiz, tarifenin altında satış yapabilir ama üzerinde bir fiyata satamaz. Vatandaş o listeleri gördüğü halde, fiyatlar yüksek deyip boykot falan yapıyorsa, burada tuhaflık var demektir" dedi. Başkan Doğan Kılıç, şöyle devam etti: "Para kazanamıyoruz, zararına satışlar yapıyoruz. Günlük ciromuzla yanımızda çalışanların yevmiyelerini veremediğiniz günler oluyor. Yüzde 1 ile ürünleri alıyoruz, yüzde 10 KDV ile satıyoruz. 100 liralık yemeğin KDV ve kart komisyonu, 16 lira yapıyor. Devletten ricamızdır; devlet bankaları bizden komisyonları düşük oranda alsın. Bunu, küçük esnafın yaşaması için istiyorum." Lokantacıların en önemli sorunlarından birinin de personel sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Ben bir esnaf olarak Suriyeli çalıştırmam diyordum, inanın Suriyeli personel arıyorum. Lokantacı, ağırlaşan ekonomik şartlarda daha az elamanla çalışarak tasarruf yapıyor. Aşçılık biriminin olduğu meslek okulları İzmir'de üç tanedir. Ne yazık ki oralardan eleman gelmiyor. Kurs açtık, insanlara meslek kazandıracağım, inanın yeterli kursiyer sayısını bulamayınca kursu iptal ettik. Eğitim sistemi değişmeli. Belli bir notun altında başarı notu olan öğrenciler, meslek liselerine yönlendirilmeli. Ben Suriyeli çalıştırmam diyordum, şimdi Suriyeli eleman arıyorum" ifadelerini kullandı.

ULUSAL ET KONSEYİ DANA KARKASIN FİYATINI DÜŞÜRDÜ

ET piyasasına yön veren Ulusal Et Konseyi de 25 Nisan'daki toplantıda dana karkasın kilo fiyatını 377,5 liradan 360 liraya düşürdü ancak kasaplar "Biz iki haftadır en düşük 400 liradan alım yapıyoruz" dedi. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, Konsey'in fiyat düşürmesinin, piyasada etin fiyatının düşeceği anlamına gelmediğini söyledi. Başkan Şenkara şu değerlendirmelerde bulundu: "Ulusal Et Konseyi, ortalama fiyatlarla değerlendiriyor. Biz borsa tescili yaparken bir fiyat belirleriz ve o fiyat üzerinden kesim fiyatlarını gerçekleştiririz."