38 yıllık tecrübe Meşe Dekor

MEŞE Dekor, sektördeki 38 yıllık tecrübesi ve yenilikçi mobilya tasarımlarıyla Aydın ve Muğla'nın yanı sıra yurt dışındaki projelerin de çözüm ortağı oluyor. Gelenekselin ötesine geçen, modern estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiren Meşe Dekor'un mobilya tasarımları, yaşam alanlarını özelleştiriyor. Ev dekorasyonlarının yanı sıra son yıllarda işyeri ve ofis dekorasyonlarında anahtar teslim projelere ağırlık veren Meşe Dekor, tasarım ve projelendirme aşamasından, imalat ve montajına kadar tüm aşamaları profesyonel ekibiyle gerçekleştirerek firmaların tercihi oluyor. Özgün formlar, renk kombinasyonları ve özel malzeme seçimleri ile her bir tasarım, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Çalışma alanlarından, oturma odalarına, mutfaklardan yatak odalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerle ilgili bilgiler veren Meşe Dekor sahibi İsmail Meşe, Meşe Dekor olarak sadece mobilya ve marangozlukla sınırlı kalmayarak; dekorasyon, projelendirme, tasarım gibi alanlarda da kendilerini ilerlettiklerini vurguladı. Firma; yurt içinde ve yurt dışında perakende müşterilere hizmet vererek ve özel müteahhit projelerinin çözüm ortağı olarak iş hacmini genişletti.