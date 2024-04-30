ASTİM OSB’ye bin 500 dönümlük kamulaştırma

Aydın Efeler'de ilçesinde yer alan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, kent ekonomisinin adeta lokomotifi oldu. Yaklaşık 23 yıl önce tüzel kişilik kazanarak kurulan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, bünyesindeki 149 sanayi tesisi ile yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. Aydın ekonomisiyle birlikte ülke ekonomisine de büyük bir değer katan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin Başkanı Gökhan Maraş, ASTİM OSB ve yaptıkları çalışmalarla ilgili Aydın Detay Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

ALTYAPI HİZMET ALANI

Bölgede KOBİ ölçeğindeki firmaların yanı sıra büyük firmaların da faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Başkan Maraş, "149 katılımcı parseli bulunan Organize Sanayi Bölgemizde ağırlık sektör Makine ve İmalat sanayidir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 5 bin 930 kişi istihdam edilmektedir. Organize Sanayi Bölgemiz firmalarında kadın çalışan sayısı bin 180 kişidir. Organize Sanayi Bölgemiz 5 bin dönüm büyüklüğündedir. Günümüz itibariyle 2 bin 500 dönüm alan üzerinde kurulmuş fabrika tesislerinin tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Kamulaştırma çalışmalarının sürdürüldüğü bin 500 dönüm alanımızda oluşacak yeni sanayi parsellerinin altyapı ihtiyaçlarına yönelik proje çalışmaları sürdürülmektedir. İlave bin 500 dönümlük alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlandığında bu bölgeye hizmet edecek altyapı ve üstyapı çalışmalarına bu yıl içerinde başlanılacaktır" dedi.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 300 bin nüfuslu Efeler İlçesi sınırları içerisinde yer aldığını belirten Maraş, "Bu bakımdan katılımcı firmaların iş gücünü elde etmesi diğer bölgelere nazaran daha iyi seviyededir. Ulaşım ağı incelendiğinde Bölgemiz Kuzey sınırından Aydın-Denizli karayoluna, Güney sınırından ise Aydın - İzmir - Denizli otoyoluna cepheli durumdadır. Bu özelliği ile de yatırımcı firmalar açısından tercih edilebilir durumdadır. Bölge Yönetimi olarak da çevre illere göre daha uygun maliyetli arsa temini sağlamak, OSB mesleki eğitim çalışmalarını artırmak , uygun maliyetli altyapı hizmetlerini sunmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalar Bölgenin tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Önümüzdeki süreçte de ilave kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile sosyal yaşam alanlarını da Bölge Katılımcılarımızın hizmetine sunmak yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"DOLULUK YÜZDE 75'E ÇIKACAK"

ASTİM'deki katılımcı firmaların yüzde 25'inin ihracat yaptığının altını çizen Maraş, "Bölgemiz katılımcı firmalarının sektörel düzeylerine bakıldığında ağırlıklı sektör Makine ve İmalat sanayidir. Teknolojik yatırımları içerisinde barındıran ve ihracat oranları yüksek seviyelerde olan Tarım Makineleri , Gıda İmalatına yönelik makineler, Tekstil Makineleri, Arıtma Teknolojileri Makineleri üreten firmaların bulunduğu OSB'mizde Makine ve İmalat sektörü ülkemizin kg başına ihracat bedellerinde yüksek katma değer oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bölgemizin ikinci ağırlıklı sektörü olan Gıda İmalatında özellikle İlimiz tarım ürünlerinin işlenmesine yönelik incir, zeytin , pamuk ve benzeri tarımsal ürünleri işleyen firmaların bulunuyor olması İlimizin Tarımsal üretimlerini katma değerli sanayi ürünü haline getirerek Ülkemize ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bölgemizin ağırlıklı sektörleri ve diğer sektörlere yönelik yatırımları ile üretilen katma değerli ürünlerimiz ve 6 bin kişilik istihdam ile İlimize ve Ülkemize katkı sağlamaktadır. Bölgemiz doluluk oranı yüzde 47 seviyelerindedir. Son 5 yıllık dönemde ilave arsa üretimine yönelik yapmış olduğumuz kamulaştırma çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefimizdir. İlave etabımızın tamamlanması ile önümüzdeki iki yıl içerisinde doluluk oranının yüzde 75 seviyelerine çıkarılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.