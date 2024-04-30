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Haberler Ekonomi Aydem ve Gediz Perakende’nin mobil uygulaması hizmete girdi

Aydem ve Gediz Perakende’nin mobil uygulaması hizmete girdi

En iyi müşteri deneyimini sağlamak için sektöründe pek çok yeniliği hayata geçiren Aydem Perakende ve Gediz Perakendenin hizmete sunduğu , mobil uygulama ile abonelik işlemlerinden, fatura ödemelerine her türlü işlem anında ve hızlı bir biçimde yapılabilecek

HABER MERKEZİ
Aydem ve Gediz Perakende’nin mobil uygulaması hizmete girdi

MÜŞTERİLERİNE daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için pek çok alanda dijital dönüşüm gerçekleştiren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, mobil uygulamasını tüketicilerle buluşturdu. Mobil uygulama sayesinde Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri elektrik faturası ödemeleri, abonelik başvuruları, borç ve tüketim bilgileri sorgulama gibi her türlü işlemlerini, Müşteri İlişkileri Merkezi'ne gitmeden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Ayrıca tüketiciler uygulama üzerinden bilgilerini güncelleme, fatura bildirim tercihlerini değiştirme, abonelik sonlandırma ve online randevu alma gibi işlemleri de yapabilecek.

TÜM PLATFORMLARDA

AYDEM Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, ""Müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirmek adına, mobil uygulamamızı hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uygulama, müşterilerimizin enerji yönetimini daha verimli ve kolay hale getirecek, aynı zamanda işlemlerini hızlandıracak. Müşterilerimizin günlük yaşamlarına değer katacak yenilikçi uygulamalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Mobil uygulamayı, App Store, Google Play Store ve Huawei App- Gallery platformlardan indirmek mümkün.

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