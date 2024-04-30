Aydın, ihracatta rekora koşuyor

Avrupa Birliği başta olmak üzere ihracat gerçekleştirilen ülkelerde başlayan durgunluk sürecine rağmen Aydın'ın son 12 aylık ihracatı 1 milyar 682 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Aydın'ın ihracat verileri hakkında değerlendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Her ayın ilk haftası içerisinde Faaliyet İllerine göre ihracat raporu hazırlıyoruz. Raporda; yıllara göre ihracat, aylar bazında karşılaştırmalar, en çok ihracat yapılan ülkeler, teknolojik sınıflandırma, sektörel dağılım ve kıyaslamaları yer alıyor" dedi.

Maraş, "Bu raporlamaya göre, ilimiz sanayisi özelinde detaylı bir şekilde analiz gerçekleştirebiliyoruz. Aydın ili ihracatının mevcut durumunu değerlendirdiğimizde, 2024 Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 3,3 artış yaşanırken, aylık bazda 2024 Şubat'ta yüzde 12,2 artışla 150,3 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 22. sırada yer alan ilimizin toplam ihracattaki payı ise yüzde 0,71 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, Aydın ihracatı yüzde 12,2 artış ile Türkiye ihracatına yakın yükseliş gösterdi" diye konuştu.

İHRACAT ARTIŞINA DEVAM

Aydın'dan düşük ve ortayüksek teknoloji ürün ağırlıklı ihracatta bulunulduğunu dile getiren Maraş, "Başta Avrupa Birliği olmak üzere temel ticaret partnerlerimizde başlayan durgunluk sürecine rağmen, son 12 ayda 1 milyar 682 milyon dolar ihracata ulaştık. Mevcut gelişim eğilimi ve dış pazarlar dikkate alındığında; önümüzdeki dönemde sanayi ürünleri ihracatının artmasını öngörmekteyiz. Ayrıca, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine destek olmak ve böylece Aydın ili ihracatının artmasına katkı sağlamak da Odamız ana faaliyet alanlarından birisidir. İhracatçı olmayan ancak ihracat potansiyeli yüksek olan üyelerimiz ile ihracatta rekabet edebilirliğini artırmak isteyen üyelerimize yol gösterici olmak ve ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla AYSO Eğitim Atölyesi bünyesinde İhracat Pazarlama & Müşteri İkna Yöntemleri eğitimlerini, gruplar halinde gerçekleştirmekteyiz. İhracat yapan ve yapmayı düşünen tüm firmaları Odamız eğitimlerine davet ediyorum. İlimiz ekonomisine ihracat ile büyük katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.