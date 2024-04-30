Aydın’da işsizlik azalıyor

Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2024 yılı 2. olağan toplantısı, Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın video konferans ile katılım sağladığı toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlık etti. Toplantıya Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi ve diğer kurul üyelerinin katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan

İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, Bakan Işıkhan ve kurul üyelerine kurumun 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. TÜİK 2023 İşgücü İstatistik Raporu'na göre Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesinde 2023 yılında işsizlik oranının yüzde 8,1, Türkiye'de ise 9,4 olarak gerçekleştiğini ifade eden İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın'da ise işgücü sayısı ve istihdam sayısında artış, işsizlik oranının ise düşüş gösterdiğini ifade etti.

İŞÇİ ARANAN SEKTÖRLER

İŞKUR Genel Müdürlüğümüz tarafından açıklanan 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Raporuna göre Aydın'da açık işi olan işyeri oranının yüzde 26,8 olarak belirlendiğini ifade eden Rahmi Terzi, en yüksek iş açığı olan sektörleri açıkladı. Açık işlerin en fazla olduğu ilk 5 meslek grubunun turizm ve otelcilik elemanı, beden işçisi, kuruyemiş paketleme işçisi, kasiyer, garson (servis elemanı) olduğunu ifade eden Terzi, "Yine aynı rapora göre eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler kamyon soförü, kağıt imal işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, paketleme işçisi(gıda), kuruyemiş paketleme işçisidir. Bu kapsamda görüşülen işverenler bu meslekte yeterli başvuru yapılmamasından, yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamamasından, gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamamasından, çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesinden, önerilen ücretin az bulunmasından dolayı eleman temininde güçlük çektiklerini belirtiler. Bu verilere göre işsizliğin yanında işverenlerimizin talep ettiği mesleklerde ve aradığı nitelikte eleman bulamadığı; nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanamadığı için ihtiyacından daha az kişiyi istihdam ettiği; işsizlikten daha büyük bir sorunun nitelikli işgücü ihtiyacı olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.