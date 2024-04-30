Aydın’ın dünyaya açılan penceresi: Fuar Aydın

Ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayan fuarlar, alıcılarla satıcıları bir araya getirerek ticaretin canlanmasını sağlıyor. Dünyada da büyük kabul gören fuarcılık, ulusal veya uluslararası düzeyde katılımcı firmalara da büyük iş imkânları sağlıyor. Tarım, hayvancılık, turizm ve sanayide Türkiye'nin gözbebeği olan Aydın,, Fuar Aydın ile yakın zamanda fuar alanına kavuştu. Aydın'ın dünyaya açılan penceresi olma yolunda ilerleyen "Fuar Aydın", özellikle üreticiler için büyük önem taşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Park'ta açılan "Fuar Aydın" şu anda 7 bin metrekarelik ilk etabıyla hizmet veriyor. Toplam 18 bin metrekarelik alana sahip olan ve restorasyonu devam eden Aydın Tekstil Fabrika Binası bitirildiğinde tam kapasiteyle hizmet verecek.

TARİH VE DOĞA KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın kent hafızasında önemli bir yeri olan Aydın Tekstil Alanı'ndaki tarihi yapıların büyük çoğunluğunu restore ederek vatandaşların hizmetine sunmaya başladı. 177 dönümlük alanın çok büyük bir bölümü yeşil alan olarak korunurken, "Fuar Aydın" bu özelliğiyle de Türkiye'de diğer fuar alanlarından ayrılıyor. "Fuar Aydın" birçok kitap fuarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda Aydın'ın ticaret hayatına da hareket getirecek. "Fuar Aydın"da özellikle yerel ürünlerin tanınırlığına yönelik fuarlar düzenlenerek, Aydınlı üreticilerin dünyaya açılması sağlanacak.