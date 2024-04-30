Borsa 10.000 puanı aşarak rekor kırdı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.008 puanla dün rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı. BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Rekor seviye kapanışta tekrar artarak günü 10.082 puandan kapattı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.