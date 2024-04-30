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Haberler Ekonomi IBAN timleri sahaya indi

IBAN timleri sahaya indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı işletmelerin IBAN hesaplarına gelen para transferlerini incelemeye aldı. Vergi ödememek için müşterilerinden havale-EFT yoluyla para transferi yapan şirketlerin belirlenmesi için vergi denetmenleri çalışmalarına başladı

FATİH ŞENDİL
IBAN timleri sahaya indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede her geçen gün yeni adımlar atmayı sürdürüyor. KDV oranı usulsüz olarak yazar kasa fişlerine yansıtan firmalar için inceleme başlatan Bakanlık, şimdi de müşteriden ödemeyi Havale ya da EFT olarak isteyen şirketleri mercek altına aldı.

Bakanlığın bu hamlesinin ardından esnaf başka bir yol arayışına girdi. IBAN hesaplarının incelemeye alındığını fark eden işletme sahipleri, kendi hesapları yerine yakınları ve çalışanlarının hesaplarını kullanmaya başladı. Bu durumu da göz önünde bulunduran vergi denetmenleri, bundan sonra bu hesapları da tek tek inceleme altına alacak. Hesaplarda olağan dışı hareketlilik tespit edilirse, soruşturma başlatılacak.

HER FİŞ İÇİN CEZASI VAR

Alışveriş karşılığında fiş kesmeyen işletmeler, her bir fiş için 3 bin 400 TL para cezasıyla karşılaşacak. Cezalar bununla da sınırlı olmayacak. Devleti vergi kaybına uğrattıkları için geriye dönük vergi incelemesi yapılacak. Vergi denetmenleri sahaya inerek, işletmenin büyüklüğüne bakmadan, incelemelerini gerçekleştirecek.

Tüm Türkiye'de aynı anda sahaya sürülen IBAN timleri, denetimlerini artırırken, İzmir'de de yaklaşık 500 bine yakın şirket hesabını kontrol etmeye başladı. Öte yandan, bazı işletmelerde kasa arkasında IBAN numaralarının asıldığı ve müşterilerin direkt para transferine yönlendirildiği belirlendi.

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