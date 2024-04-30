İncirliova’ya dev spor yatırımları

AYDIN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2023'ün Aralık ayında İncirliova'da yapımına başlanılan spor tesisleri inşaatı hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden inşaat çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Salonu büyük oranda ortaya çıktı. İçerisinde idari binalar ve bir adet bocce sahasının da bulunduğu tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Kaya, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nun kuzey tarafına inşa edilen tesisler ile ilgili yüklenici firma temsilcileriyle görüşerek inşaatın detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Kaya'ya incelemelerde Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Uygun'da eşlik etti.