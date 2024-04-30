İşitme cihazlarında vergi kaçakçılığı

İSTANBUL'DA faaliyet gösteren ve merkezi Danimarka'da bulunan işitme sağlığı çözümleri ve akıllı ses teknolojileri üreticisi iki firmanın, işitme engellilere sattıkları cihazlar üzerinden vergi kaçırdıkları iddia edildi. Gelir ve gider kalemlerinde vergi mevzuatına aykırı hareket eden yurt dışı bağlantılı bu iki şirketten birinin aynı zamanda anlaşmalı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) da milyonlarca lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Olay, emekli ve aynı zamanda işitme engelli bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Her iki işitme cihazı satan firmanın da kağıt üzerindeki resmi evraklarda personel maaşlarını düşük gösterdiğinin altını çizen ihbarcı vatandaş, iki firmanın personellerine 3 ayda bir ödediği primleri de gayri resmi bir şekilde elden vererek SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattığını öne sürdü.