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Haberler Ekonomi Islam Kalkınma Bankası’ndan finansman desteği

Islam Kalkınma Bankası’ndan finansman desteği

HABER MERKEZİ
Islam Kalkınma Bankası’ndan finansman desteği
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad temaslarına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Uluslararası kuruluşların Türkiye'nin ekonomi programına güvendiğinin altını çizen Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubunun, 2024-26 döneminde Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını duyurdu. Şimşek mesajında "Dış finansman imkanları artarak devam ediyor. 1975'ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak" dedi.
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