Kuşadası’nda hedef yüzde yüz doluluk

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, 2024 yılı turizm sezonu öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Özden, "Türkiye turizminde bu sezon için konulan 60 milyon turist hedefinin startını Ramazan Bayramı'ndaki yüzde 100 doluluklarla vermiş olduk. Otelden pansiyona kadar tüm tesislerimiz doluydu. 2024 yılı rezervasyonları şuanda iyi geliyor. Orta Avrupa ve İngiltere'den rezervasyonlar iyi. Özellikle yurtiçi pazarı için erken rezervasyon indirimleri devam ediyor. İngiliz, Almanya, Polonya, Slovakya ve Çekya'dan rezervasyonlarda artış var" dedi.

"REZERVASYON YAPTIRIN"

Yerli turistlere tavsiyede bulunan Özden, "Erken rezervasyon indirimleri Türk pazarı için belli bir süreden sonra biter. Otellerde doluluklar arttıkça erken rezervasyonlardaki indirim oranları düşecektir" dedi. İran-İsrail arasındaki gerilimin Türkiye turizmine etkilerini değerlendiren Özden, "İran pazarında olumsuz bir şey yok. Rezervasyonlar normal seyrediyor. Şu an yoğun bir rezervasyon yok ama beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı.