Muğla’nın ‘Kara elmas’ı Avrupa’ya ihraç ediliyor

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışına ihraç ediliyor. Kuzu göbeği mantarı, yetiştiği bölgelerdeki vatandaşlar tarafından yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden talep gören bu mantar, raf ömrünün kısa olmasından dolayı uçakla gönderiliyor.

Yaş ihracat kilogramı 40 Euro'ya kadar çıkan mantar, soğuk hava zincirini aksatmadan artı 5 derecede İngiltere, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye kadar uçakla ulaştırılıyor. 2014 yılında amatör olarak birkaç kilo mantar ihraç ederek işe başladığını söyleyen Muğlalı yetiştirici Hasan Karabulut, "Hemen her yıl 7-8 tona kadar kuzugöbeği ihracatı yapıyorum. Talebe ve ürün durumuna göre ihracatı başka bir firma ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz" dedi.