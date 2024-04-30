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Haberler Ekonomi Pidede 25 yıldır aynı lezzet

Pidede 25 yıldır aynı lezzet

RAMAZAN AYDEMİR
Pidede 25 yıldır aynı lezzet
AYDIN'IN Efeler ilçesinde 1999 yılından bu yana hizmet veren Özmenderes Pide, 90 ürün çeşidi ve özel tahinli pidesiyle müşterilerine zengin menü seçeneği sunuyor. Lezzetleriyle damak çatlatan Özmenderes Pide hizmette 25'inci yılını geride bıraktı. Aydınlılara pidenin benzersiz lezzetlerini sunan Özmenderes Pide, müşterilerini mekanında ağırlamasının yanı sıra paket servisiyle de hizmet veriyor. 25 yıllık tecrübesiyle etli, kaşarlı ve karışık pide çeşitlerinin yanında farklı türde pidelerle Aydınlıların vazgeçilmesi olan Öz Menderes Pide'nin özel olarak hazırladığı Öztahinli pide marka olma yolunda ilerliyor. Kaymaklı ve dondurmalı olarak satışa sunulan özel pidenin ünü il sınırlarına aştı. Özmenderes Pide'nin sahibi Mehmet Avcu, "Ülkenin pek çok yerinden, öztahinli pidenin tadına bakmak için Aydın'a geliyor.
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