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Haberler Ekonomi Tarımın kalbi Aydın’da attı

Tarımın kalbi Aydın’da attı

11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 550 marka ile yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. 11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda 2 milyar 350 milyon TL sıcak satış gerçekleşti

KAZIM YÖRÜKCE
Tarımın kalbi Aydın’da attı

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı 11.Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları, ticari araçların yer aldığı fuar, geniş ürün profiline sahip olması ile ziyaretçilerden tam not aldı.

2.5 MİLYARLIK SATIŞ

11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Gelişen ve değişen dünyamızda tarım ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin devam edebilmesi aynı zamanda sektör temsilcilerinin, sektöre dair son teknojolileri yakından takip edebilmeleri adına fuarımızı önemsediğimizi belirtmek isterim. Bu hususta ziyaretçi sayısı açısından ülkemizdeki en büyük tarım fuarları arasında 4.sırada yer alan fuarımız, bu yıl 550 marka ile yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlamış olup fuarda 2 milyar 350 milyon TL'lik sıcak satış gerçekleşmiştir" dedi.

Fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Çondur, "Fuarımıza katkı sağlayan, sektöre dair son teknolojileri fuarda ziyaretçilerimizle buluşturan firma yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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