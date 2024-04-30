Türkiye’nin evlilik verileri açıklandı

TÜRKİYE'DE geçen yıl 565 bin 435 çift hayatlarını birleştirdi ve 18 bin 26 akraba evliliği oldu. 2023'te 16-17 yaş grubunda 706, 18-19 yaş grubunda ise 5 bin 657 erkek evlendi. Kadınlarda ise 16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda 38 bin 335 evlilik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) karşılıklı yaş grupları evlenme verilerine göre son 10 yılda 16-19 yaş grubundaki 441 kadın, 45 yaş ve üstündeki erkekle nikah masasına oturdu. 18 yaş altı çocukların evliliklerinde yıllara göre düşüş yaşandığı görüldü. son 10 yılda 16-19 yaş aralığındaki 441 kadın, kendisinden en az 29 yaş büyük erkekle evlendi.