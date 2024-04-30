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Haberler Ekonomi Türkiye’nin evlilik verileri açıklandı

Türkiye’nin evlilik verileri açıklandı

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin evlilik verileri açıklandı
TÜRKİYE'DE geçen yıl 565 bin 435 çift hayatlarını birleştirdi ve 18 bin 26 akraba evliliği oldu. 2023'te 16-17 yaş grubunda 706, 18-19 yaş grubunda ise 5 bin 657 erkek evlendi. Kadınlarda ise 16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda 38 bin 335 evlilik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) karşılıklı yaş grupları evlenme verilerine göre son 10 yılda 16-19 yaş grubundaki 441 kadın, 45 yaş ve üstündeki erkekle nikah masasına oturdu. 18 yaş altı çocukların evliliklerinde yıllara göre düşüş yaşandığı görüldü. son 10 yılda 16-19 yaş aralığındaki 441 kadın, kendisinden en az 29 yaş büyük erkekle evlendi.
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