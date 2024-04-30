Yatırımcıların göz bebeği BUHARKENT OSB

Buharkent'in 2 kilometre batısında, Denizli-Aydın karayolu güzergâhında bulun Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, yer seçimi 24.10.2000 tarihinde yapıldı. OSB içinde bulunan 85,95 hektar büyüklüğünde alana sahip 198 adet parselin kamulaştırılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 24.09.2003 tarih ve 10735 sayılı "Kamu Yararı Kararı" alındı. İmar Planı ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.01.2005 tarihinde onaylandı. 2009 yılından sonra yeniden Yönetim Kurulu oluşturulamadığı için atıl halde bırakıldı. 2014 yılında, Kuruluş Protokolü değiştirilerek, Müteşebbis Heyeti içinde Buharkent Belediyesi de yer aldı. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol seçilirken Başkan Erol halen görevine devam ediyor.

BÜYÜK FİRMALARDAN YATIRIM

2015 yılından itibaren hızlı bir gelişim gösteren Buharkent OS'de ilk etapta arsa talebinde bulunan yatırımcılardan tahsil edilen Arsa Tahsis Bedelleri ile 3 etapta kamulaştırmalar tamamlandı. Yatırımcıların talepleri dikkate alınarak yeniden İlave-Revizyon İmar Planı'nda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda Buharkent OSB alanı dışında bulunan 25.344 metrekare alana sahip Atıksu Arıtma Tesisi alanı da imar planı içine dâhil edildi. Arıtma Tesisi ile birlikte Buharkent OSB'nin toplam alanı 85,95 hektara ulaştı.

Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre arıtılacak olan 2.000 m3/gün kapasiteye sahip Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin proje etüt çalışmaları tamamlandı. Proje 19.01.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. İmar planı onayının ardından Pasha Gıda San. ve Tic. A.Ş., Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş., SBM Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., Aysu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Ali Rıza Yapar, Bozalioğlu Orman Ürünleri A.Ş., Chryso-Kat Katkı Malz. San. ve Tic. A.Ş. Dünya Food. İhr. İth. San. Tic. A.Ş. ile birlikte Buharkent OSB'de toplam 22 yatırımcıya arsa ön tahsisleri yapıldı. Buharkent OSB'de tüm parseller faaliyete geçtikten sonra yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilecek.

ALTYAPISI GÜÇLENDİ

Buharkent Belediye Başkanı ve Buharkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol, OSB'nin altyapı çalışmalarında önemli mesafe alındığını

belirterek, "Buharkent OSB'nin altyapı projeleri hazırlanmış ve yapılan ilana göre, 06.07.2020 tarihinde Elektrik Dağıtım Şebekesi, Saha Aydınlatma ve Telekomünikasyon Altyapı ihalesi 2.326.285,91 TL bedelle ve 13.07.2020 tarihinde de Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu ve Yol Yapım İşi ihalesi 9.856.645,10 TL bedelle yapılmış olup inşai faaliyetler tamamlandı. İçme ve Kullanma Suyu Deposu Yapım İşi ihalesi 01.05.2023 tarihinde 10.191.776,79 TL bedelle yapılmıştır. 13.06.2023 tarihinde başlayıp 19.12.2023 tarihinde 1.378.873,77 TL toplam iş artışı ile tamamlanmış olup şubat ayı içerisinde sanayi parsellerine su verilmeye başlanacak. Fiberoptik Altyapı Revizyonu Yapım İşi 29.05.2023 tarihinde 1.199.960,00 TL bedelle yapılmıştır. 09.06.2023 tarihinde başlayıp 01.10.2023 tarihinde 153.007,35 TL toplam iş artışı ile tamamlandı. Arıtma Tesisi ile ilgili de 2000 m3/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel nitelikli Atık Su Arıtma Tesisinin proje-etüt çalışmaları bitirildi" dedi.

ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKI

Başkan Erol, "Karma nitelikte olan Buharkent OSB içinde tüm yatırımcılar faaliyete geçtiğinde ülkemizin ve Aydın'ın istihdam ve üretim, rakamlarına çok büyük katkı sağlayacak. Özellikle 80 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. ihracat rakamının yarısını tek başına karşılayacağı, Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulan peynir fabrikasının da Aydın'ın tarım ve hayvancılığına çok büyük katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.