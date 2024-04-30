Zeytinyağı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından, 11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda, Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan, Genel Sekreter Neslihan Duymaz, AYTB Zeytinyağı Tadım Panelist Başkanı Yusuf Küçük, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.

4 ALTIN MADALYA VERİLDİ

Zeytinin ve zeytinyağının kalite yolculuğunun, zeytinin yetiştiği coğrafyadaki özelliklerinden başlayarak tarımsal faaliyetleri, hasadı, işlenmesi, depolanması ve nakliyesine kadar geçen süre zarfında yaşananların bir göstergesi olduğunu ifade eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Memecik Zeytinyağı üretimi yapan üreticiler ve ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarının özelinde düzenlenen yarışması, panelistlerimiz tarafından objektif değerlendirme ile derecelendirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışma sonuçlarını fuarmızda açıkladık. İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı yarışmamızda bu yıl 1 firmaya bronz madalya, 3 firmaya gümüş madalya, 4 firmaya altın madalya ve 2 firmaya Premium ödül verildi" dedi. Dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından ödülleri takdim edildi. Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan firmalar şu şekilde...

İŞTE ÖDÜLLÜ MEMECİK ZEYTİNYAĞLARI

Premium Ödül Almaya Hak Kazanan Firmalar - Yerlim marka adı ile başvuru yapan Değirmen Eko Yatırım Anonim Şirketi - Março marka adı ile başvuru yapan İnci Özer Altın Madalya Almaya Hak Kazanan Firmalar - CenkAtay - Gıdatay Gıda Ve Tarım Anonim Şirketi - Thales Olive Oil marka adı ile başvuru yapan Didim Zeytin İşletmeleri Limited Şirketi - Seroliva Organik marka adı ile başvuru yapan Oliva Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gümüş Madalya Almaya Hak Kazanan Firmalar - Seroliva Organik Marka Adı İle Başvuru Yapan Olıva Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ambernmore Marka Adı ile Başvuru Yapan Amber Koku Kozmetik Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Didim Kayı Marka Adı İle Başvuru Yapan Didim Zeytin İşletmeleri Limited Şirketi Bronz Madalya Almaya Hak Kazanan Firmalar - Geta Farm Marka Adı ile Başvuru Yapan Geta Farm Gıda Ürünleri Anonim Şirketi