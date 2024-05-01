Bitkilerin suyunu çıkarıp ayda 30 bin lira kazanıyor

AYDINLI kadın girişimci Çiğdem Kaya, mikrofinans desteği ile kendi şirketini kurup patron oldu. Çeşitli bitki ve çiçeklerin suyunu çıkararak oluşturduğu markayla ürünlerinin satışını yapan Kaya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken aylık 30 bin lira gelir sağlıyor.

Bitkilerin yağı ve suyunu çıkarabilmesi için gerekli olan distilasyon makinesini krediyle alan Kaya, kekik suyu ve kekik yağı; biberiye, lavanta, hayıt, nane, okaliptüs, defne, gül gibi bitkilerin de suyunu çıkararak satıyor. İşinde başarıya ulaşan girişimci Çiğdem Kaya, "Benim gibi bir hayali olan, çalışma azmi, gayreti ve yapacak bir iş fikri olan bütün kadınları Mikrokredi kullanmaya ve hayallerine ulaşmalarına davet ediyorum" dedi.