Tavuk eti fiyatını düşürecek adım atıldı

BEYAZ et fiyatlarında yaşanılan artışın önüne geçmek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı, kanatlı et ihracatına sınırlama getirdi. Yıl sonuna kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton ihracat azalacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturduğu ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkardığı kaydedildi. Buna bağlı olarak, muhtelif ürünler ile birlikte Türkiye'de de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünlerinin 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alındığı ifade edildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

AÇIKLAMADA, "Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir" denildi. Son dönemde tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin şikayet başvuruları sebebiyle, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 16 firma hakkında Ticaret Bakanlığı müfettişlerince denetim yapılmıştı.