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Haberler Ekonomi Tireli kadın üreticiler organik çilek yetiştirdi

Tireli kadın üreticiler organik çilek yetiştirdi

NADİR UYSAL
Tireli kadın üreticiler organik çilek yetiştirdi
TİRE'DE, 2023 yılında hayata geçirilen 'Çileğim Organik Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' adlı proje ilk meyvelerini verdi. Toplam beş kadın üretici beş dekar alanda 'albion' ve 'rubigen' çeşidi organik çilek yetiştiriciliği yaptı. Tire Süt Kooperatifi ise projenin paydaşlığını üstlendi. Tire'nin, tarım alanında İzmir'deki en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Şahin, "Verilen eğitimlerin ardından yaklaşık 1 yıldır organik çilek üretimi için tüm çalışmaları tamamladık. Bölgede, üretimini arttıracak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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