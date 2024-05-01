Türk Lirası’nın cazibesi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin 8 aydır kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'ın çalıştığına dikkat çekti.

"DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Şimşek, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye, bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Dış ticaret açığında yüzde 12'lik azalmanın yanı sıra, BIST 100 endeksi de önceki gün 10 bin puan barajını kırarak tarihi bir seviyeye yükseldi.

14 BİN PUAN GÖRÜLEBİLİR

Borsadaki tarihi zirve sonrası hisse senedi yatırımcılarının merak ettiği soruları yanıtlayan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan da, önümüzdeki dönemde TL varlıklarının daha cazip olacağını dile getirdi. Borsa İstanbul'un potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Üzeyir, "Bu hafta S&P'nin not artışını muhtemelen görüyor olacağız. Temmuz ayında Moody's'in olası bir not artışını da bekliyoruz. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması öngörülüyor. Bunlar Türkiye'ye yönelik ilgiyi artıracak gelişmeler ve yabancı alımını da destekleyecek unsurlar. Bu nedenle biz yukarı yönlü hareket trendinin genel itibariyle devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl içerisinde de borsamız 14 bin puanı görebilir" dedi.

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yöneticilerinin attığı doğru adımlar dünyada Türk Lirası'na karşı söylemleri değiştirmeye başladı. Dünyanın en prestijli bankalarından biri olan Citibank'ın analistleri, elinde dolar tutanları TL konusunda uyardı. Analistler, önümüzdeki bir kaç ayda TL varlıklarına sermaye akışı yaşanabileceğini aktarırken, Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.