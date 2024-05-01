Türkiye'de kruvaziyer bereketi! İlk 3 ayda yolcu sayısı 61 bini aştı

YOLCU SAYILARI

Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer gemi yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,15 artarak 61 bin 113'e çıktı.



Bu gemilerle geçen yılın ocak ayında 753, mart ayında 627 olmak üzere 1380, bu yılın ocak ayında 893, şubatta 16 ve martta 2 bin 42 olmak üzere 2 bin 951 yolcu Türkiye'ye geldi. Öte yandan geçen yılın ocak ayında 796, şubatta 4 ve martta ise 800 olmak üzere 1600 yolcu kruvaziyer gemilerle Türkiye'den başka ülkelere gitti. Bu yıl ise söz konusu aylarda ülkeden çıkan yolcu sayısı sırayla 908, 17 ve 2 bin 383 olmak üzere 3 bin 308 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'yi 2023'ün ilk 3 ayında 31 bin 132 transit kruvaziyer yolcusu tercih ederken, bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 76,19 yükselerek 54 bin 854'e yükseldi.