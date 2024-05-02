Nükleerde yerlilik hedefi 10 milyar dolar

NÜKLEER Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi, bu yıl içerisinde imzalarının atılması planlanan 2. nükleer santralin de devreye girmesiyle beraber, yerli sanayinin ihracat potansiyelinin de artacağını söyledi. Çiftçi, "Örneğin Macaristan, Mısır, BAE'de ihracat potansiyeli taşıyan projelere, Akkuyu'da kazandığımız tecrübelerle beraber destek olabiliriz. 2'nci santralde yerli katkının 10 milyar doları bulmasını umuyoruz" dedi. Nükleer alanda kalifiye iş gücü açığı bulunduğunu anlatan Çiftçi, şöyle söyledi: "Rusya'da bugüne kadar 300 kişi eğitim gördü. Bu yakın zamanda 600'e çıkacak. Nükleer alanda yetişmiş mühendisin ülkemize kazandırılmasıyla beraber, bu bilgi birikim ikinci nükleer santralde de çalışacak olan personellere aktarılacak. Lise seviyesinden insan kaynağı yatırımının başlaması gerektiğini düşünüyoruz."