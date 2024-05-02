VİMER’e ihbar yağmuru

Hükümetin enflasyonla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin değiştirilmesinin ardından bu durum, işletmeler tarafından kötüye kullanılıyordu. Bazı vatandaşların bunu fark ederek aldıkları fişleri incelemeye başladı.

OYUNUN SONU GELMİYOR

Usulsüzlük gören vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istismarı önlemek için açılan VİMER ihbar hattını mesaj yağmuruna tuttu. Yapılan tüm denetimlere ve kontrollere rağmen KDV oyununun sonunun gelmediğini gören vatandaş, artık bilinçli şekilde Alo 189 ihbar hattını arıyor ya da VİMER'e başvurarak kendisine kesilen fişleri paylaşıyor.

Yeni Asır'ın manşetine taşıdığı KDV usulsüzlüğü haberinin ardından, vatandaşlar VİMER'i adeta şikayet yağmuruna tuttu. Yetkililer, her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Vergi Dairesi yetkilileri şöyle söylüyor: "Bunun son örneği, istismarın sürdüğünün ispatı niteliğindeydi. İzmir'de bir oto yıkamacıda 300 TL'ye aracını yıkatan bir vatandaşa yüzde 1 oranındaki dondurma fişi kesildi. Kendisine ceza kesildi. Bunun gibi yüzlerce ihbar yağıyor. Her ihbarı değerlendirmeye çalışıyoruz." Hazine ve Maliye Bakanlığı, uyarılara dikkat etmeyen firmalara yüklü para cezası kesileceğini ve geriye dönük olarak da cezai işlem uygulanacağını bildirdi.