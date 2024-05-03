Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydeden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.



Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 380 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.