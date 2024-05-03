Vergi usulsüzlüğünü bildirene ödül

2023 yılında vergi kaçıranları ihbar edenlere Maliye tarafından 12,5 milyon lira ödül verildiği öğrenildi. Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, geçen yıl usulsüzlük yapanları ihbar eden 251 kişiye ödül verildiği belirtildi. Son 5 yılda ise ihbar edenlere dağıtılan ikramiyenin 60-65 milyon lirayı geçtiği kaydedildi.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması ve istihdam gibi birçok unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine, sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yapılan ihbarların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun için vatandaşlar, 189'u arıyor.