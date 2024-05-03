Vize krizi ihracatı vurdu

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı uzun vize başvuru süreci ve başvuruların yoğunlukla reddedilmesi, en çok ihracatçıları etkiledi. İhracatın yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Avrupa ülkelerinin vize eziyetinden en çok etkilenenlerden biri de AB ülkelerine ihracat ürünlerini taşıyan TIR şoförleri oldu. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, son aylarda Avrupa ülkelerine çalışan çok sayıda TIR şoförü ile ihracatçıların ciddi vize sorunu yaşadığını açıkladı.

'OLUMSUZ ETKİLENİYOR'

Yaklaşık 1 yıldır bu problemin artarak devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle yavaş yavaş ağırlaşarak giden bir randevu süreci söz konusu. Şu anda hemen hemen 2 ayı bulan randevu süreleri söz konusu ki, bu çok uzun. Bunlar da ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Hemen akabinde TIR şoförleri gündeme geldi. Son 4-5 aydır TIR şoförlerinde çok ciddi vize problemi yaşamaktayız. Bu da ürünlerimizin daha sağlıklı ihraç olmasının önünde bir engel teşkil ediyor" dedi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, ihracatçıların iş ziyaretleri gerçekleşmediği sürece ihracatın önünün açılmasının da mümkün olmadığını kaydetti.

'ARTIK 60 TIR ÇIKIYOR'

"Önümüzü kapatan asıl engellerden biri de TIR şoförlerine vize alınamaması" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "TIR firmalarında sıkıntılar baş göstermeye başladı. Çünkü TIR'lar yatmaya başladı. Yaş sebze, meyve çıkışlarında hemen hemen günde 300-400 TIR'lara çıktığımız oluyordu. Şu anda 60-80 civarında. İnşallah kısa sürede bunun çözüleceğine inanıyoruz." Türkiye'nin Bulgaristan kapısından günlük binin üzerinde TIR çıkışının söz konusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yıllık da büyük kısmı Türk olmak üzere ve yabancılarla birlikte 400 bin TIR'ın üzerinde geçiş olduğunu söyledi.

CIDDI KAYIPLAR SÖZ KONUSU

BATI Akdeniz açısından bakıldığında toplam ihracatın yüzde 40'ından fazlasının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tip üstü kapalı tedbirler bizleri çok zora sokuyor, ihracatımızda ister istemez düşüşlere veya yükseliş olmamasına sebebiyet veriyor. Yurt dışı görüşmelerimizden anladığımız kadarıyla, buradaki sorun özellikle son birkaç yıldır yurt dışına giden birçok vatandaşımızın geri dönmemesi kaynaklı gösterilmekte. Bunun ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. Fakat ülkemiz olarak görüşmeler devam ediyor ve bunun ivedilikle çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belki kısa vadede herhangi kayıplar yaşamıyor gibi gözüküyoruz, fakat orta ve uzun vadede ciddi kayıplar söz konusu oluyor. Bunu kapıda yaşadığımız problemde de gördük. Kapıda ilk başlarda müşteri kayıpları olmadığını gördük. Fakat 1- 1,5 yıl geçince ciddi kayıplar yaşadığımızı gördük. Biz artık bunları yaşamak istemiyoruz. Üzerine koyup devam etmek istiyoruz" diye konuştu.