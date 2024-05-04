Enflasyon mayıstan sonra düşüşe geçecek

Türkiye'nin Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18, yıllık bazda ise 69,80 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verileri değerlendirdi.

'DESTEK GÖRÜYORUZ'

Şimşek paylaşımında, "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin Türk Lirası'na yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ

Son enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesinden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner de Bakan Şimşek'in açıklamalarına paralel değerlendirmelerde bulundu. Tufaner, "Mayıs ayında enflasyonda zirve noktasını görmüş olacağız. Haziran ve sonrasında ise hem baz etkisinin hem de uygulanan sıkılaştırıcı politikaların etkisiyle enflasyonda bir gerileme görmemiz muhtemel" dedi. Öte yandan, bugün Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Bakan Mehmet Şimşek'in de katılması bekleniyor. Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların katılacağı etkinlikte, iki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak. Etkinlik kapsamında şirketler arasında işbirliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, sosyal ekonomi konusunun da ele alınması öngörülüyor.